नई दिल्ली: यूक्रेन पर रूस लगातार आक्रमण कर रहा है. राजधानी कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं. इस बीच भारत की ओर से यूक्रेन के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. भारत अब यूक्रेन को मदद करने जा रहा है. भारत की तरफ से यूक्रेन को मानवीय मदद भेजी जाएगी. पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन को उसकी सीमाओं पर मानवीय संकट से निपटने के लिए राहत सामग्री की पहली खेप मंगलवार को भेजी जाएगी. इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूक्रेन में जारी हिंसा और मानवीय संकट पर भी दुःख व्यक्त किया है. पीएम मोदी ने बातचीत की वापसी की आवश्यकता को दोहराया. पीएम मोदी ने राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व पर भी जोर दिया.Also Read - युद्ध के मैदान में किसी टैंक से कम नहीं हैं ये गाड़ियां, देखें वीडियो-WATCH

वहीं, पीएम मोदी ने स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में अगले कुछ दिनों में भारतीय नागरिकों के निकासी प्रयासों की निगरानी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके विशेष दूत के रूप में तैनात करने के बारे में भी सूचित किया. Also Read - डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन क्यों जाते हैं इतने भारतीय छात्र, ये है बड़ी वजह

