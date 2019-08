नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शोक प्रकट करते हुए उन्हें अपना ‘मूल्यवान मित्र’ बताया, जिनमें अंत:दृष्टि और चीजों को बारीकी से समझने की क्षमता थी. जो विरले ही देखने को मिलती है. मोदी राजकीय यात्रा पर यूएई में हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री जीवन से परिपूर्ण, प्रबुद्ध, हास्य-विनोद से भरपूर और करिश्माई शख्सियत थे.

With the demise of Arun Jaitley Ji, I have lost a valued friend, whom I have had the honour of knowing for decades. His insight on issues and nuanced understanding of matters had very few parallels. He lived well, leaving us all with innumerable happy memories. We will miss him! — Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2019

Arun Jaitley Ji was a political giant, towering intellectual and legal luminary. He was an articulate leader who made a lasting contribution to India. His passing away is very saddening. Spoke to his wife Sangeeta Ji as well as son Rohan, and expressed condolences. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2019

आधिकारिक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जेटली की पत्नी एवं पुत्र से बात की और अपनी संवेदना प्रकट की. दोनों ने प्रधानमंत्री से अपनी विदेश यात्रा रद्द नहीं करने का अनुरोध किया. शनिवार को एम्स में भाजपा नेता का निधन हो गया. अपने ट्वीट में मोदी ने कहा कि जेटली को समाज का हर तबका पसंद करता था. उन्होंने कहा कि वह एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाले, संविधान, इतिहास, लोक नीति, शासन और प्रशासन के प्रखर ज्ञाता थे. उन्होंने कहा कि अरुण जेटली के जाने से मैंने अपना एक मूल्यवान मित्र खो दिया, जिन्हें दशकों से जानने का मुझे सौभाग्य प्राप्त था. उनमें मुद्दों को लेकर जो अंतर्दृष्टि और चीजों की समझ थी, वह विरले ही किसी में देखने को मिलती है. उन्होंने जीवन को भरपूर जिया और हम सभी के दिलों में अनगिनत खुशी के लम्हे छोड़ गये! हम उन्हें याद करेंगे.

BJP and Arun Jaitley Ji had an unbreakable bond. As a fiery student leader, he was at forefront of protecting our democracy during the Emergency. He became a much liked face of our Party, who could articulate the Party programmes and ideology to a wide spectrum of society. — Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2019



भाजपा और अरुण जेटली में अटूट रिश्ता

उन्होंने कहा कि जेटली ने अपने लंबे राजनीतिक कॅरियर में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भारत के आर्थिक विकास, हमारी रक्षा क्षमता को मजबूत करने, लोगों के अनुकूल कानून बनाने और अन्य देशों के साथ कारोबार बढ़ाने में योगदान किया. मोदी ने भाजपा में उनके योगदान को भी याद किया. उन्होंने कहा कि भाजपा और अरुण जेटली में अटूट रिश्ता था. एक जोशीले छात्र नेता के तौर पर आपातकाल के दौरान वह लोकतंत्र की सुरक्षा में अग्रणी रहे. वह हमारी पार्टी के सबसे पसंदीदा चेहरा रहे, जो समाज के व्यापक हिस्सों के समक्ष पार्टी कार्यक्रमों और विचारधारा को आसान शब्दों में पेश करते थे.