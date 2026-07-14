'समाज के लिए अपूरणीय क्षति',PM मोदी ने Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता के निधन पर जताया शोक

डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का निधन 96 साल की उम्र में हो गया है. हरियाणा के हिसार में 15 जुलाई को होगा उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

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एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है. नंद किशोर गोयनका का 96 साल की उम्र में सोमवार (जुलाई, 13, 2026) को निधन हो गया. नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार हरियाणा के हिसार में बुधवार, 15 जुलाई को होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. सुभाष चंद्रा को खत लिखकर संवेदनाएं व्यक्त की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, ‘नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आप व पूरे परिवार के साथ हैं. प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी नंद किशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया. पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने आदर्शों और कर्मनिष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया.

उन्होंने न केवल व्यावसायिक परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्यों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन किया. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित उनका जीवन सादगी और कोल कल्याण की भावना का उदाहरण रहा. यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा. उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है.

उन्होंने आगे लिखा, ‘नंद किशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं हैं पर उनका भरपूर जीवन आने वाले पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा. उनका स्नेह, स्मृतियां व शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ रहेंगी. ईश्वर से प्रार्थना है कि वह अपने परिवार व शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने की शक्ति व धैर्य प्रदान करें. ऊं शान्ति!