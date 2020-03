नई दिल्ली: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट्स छोड़ने के संकेत दिए जाने के बाद कहा कि उन्हें नफरत छोड़नी चाहिए नाकि सोशल मीडिया अकाउंट्स. इसके अलावा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया से अलग होने का संकेत देने पर कटाक्ष करते हुए सोमवार को कहा कि वह उन ट्रोल्स को ऐसा करने की सलाह दें जो उनके नाम पर लोगों को अपशब्द कहते और धमकी देते हैं.

प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा- “नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं.”

वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप उन ट्रोल्स की फौज को यह सलाह दीजिये जो आपके नाम पर लोगों को हर सेकेंड अपशब्द कहते हैं और धमकी देते हैं.’

Respected Modi ji,

Earnestly wish you would give this advise to the concerted army of trolls, who abuse-intimidate-badger-threaten others every second in you name!

Sincere Regards,

Citizens of India. https://t.co/hGtf64Fyf9

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 2, 2020