नई दिल्ली/न्यूयॉर्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पाकिस्तान में आए भूकंप की वजह से हुई जनहानि और संपत्तियों के नुकसान पर दुख जताया. भूकंप की वजह से कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए. पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के कुछ भागों में आए भूकंप की वजह से जनहानि और संपत्तियों के नुकसान पर दुख जताया है. प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.”

प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क में हैं. पाकिस्तान में मंगलवार को आए शक्तिशाली भूकंप में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पंजाब और खबर पख्तूनख्वाह के कई इलाकों बुरी तरह प्रभावित हो गए.

PM @narendramodi has expressed grief on the loss of lives and damage to property due to an earthquake in parts of India and Pakistan.

PM expresses condolences to the families of the deceased and prays for the speedy recovery of those injured.

