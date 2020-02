नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने में भारत की ओर से मदद की पेशकश की. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पत्र में, प्रधानमंत्री ने चीन में वायरस के प्रकोप को लेकर चीनी राष्ट्रपति और वहां के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की.

उन्होंने बताया कि मोदी ने समस्या से निपटने के लिए चीन को मदद की पेशकश की है. साथ ही प्रकोप से लोगों की मौत पर शोक जताया. चीनी अधिकारियों की तरफ से जारी नये डेटा के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 811 लोगों की मौत हुई है जबकि संक्रमण के मामलों की संख्या 37,198 पर पहुंच गई है.

Sources: PM Modi has expressed solidarity with Chinese President Xi Jinping & the people of China over the outbreak of #CoronaVirus. In a letter written to Chinese President, PM offered India’s assistance to face the challenge& offered condolences at the unfortunate loss of lives pic.twitter.com/tQF5iVg2pe

