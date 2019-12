नई दिल्ली: संसद द्वारा सर्वसम्मति से संविधान (126वां संशोधन) विधेयक 2019 पारित करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए अपनी खुशी जाहिर की. इस विधेयक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को और 10 वर्षो के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है. मोदी ने ट्वीट किया, “मैं संविधान (126वें संशोधन) विधेयक, 2019 के सर्वसम्मति से पारित होने पर खुश हूं, जो एसटी/एसटी के आरक्षण को दस और वर्षों के लिए बढ़ाएगा.”

I am overjoyed on the unanimous passage of The Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 that extends SC/ST reservations for ten more years.

We are unwaveringly committed towards the empowerment of our citizens, especially the marginalised.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2019