प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से फ्री के रेवड़ी कल्चर पर तगड़ा हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी आ सकता है और मुफ्त पेट्रोल-डीजल देने की घोषणा कर सकता है अगर उनकी राजनीति स्वकेंद्रित है. ऐसे लोग हमारे बच्चों से अधिकार छीन सकते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनने से रोक सकते हैं. साथ ही यह घोषणा देश के करदाताओं पर भी बोझ को बढ़ाएगी. पीएम मोदी विश्व बायोफ्यूल दिवस के मौके पर हरियाणा के पानीपत में सेकंड जेनरेशन इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे.Also Read - शरद पवार ने हमला बोला, बीजेपी सहयोगियों दलों को खत्म करती है, नीतीश कुमार का समर्थन किया

But, these people are unaware that no matter how much ever they do black magic & believe in superstitions, people will never trust them back: PM Modi pic.twitter.com/5LAiGrcdVU

