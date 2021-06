प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शुक्रवार शाम गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और BJP प्रमुख जेपी नड्डा (JP Nadda) संग अहम बैठक की. सूत्रों के अनुसार, बैठक में मंत्रालय और मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा भी की जा रही है. ये बैठकें उस समय की जा रही हैं, जब कैबिनेट विस्तार (Modi Cabinet Expansion) की खबरें सामने आ रही हैं. मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा से कैबिनेट विस्तार और बड़े बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं. माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है. बता दें कि पिछले दो दिनों में इन नेताओं के बीच कई ताबड़तोड़ बैठकें हो चुकी हैं. Also Read - Mukul Roy की 'घर वापसी'- BJP का दामन छोड़ एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ विभिन्न समूहों में बैठकें कर पिछले दो साल में उनके द्वारा किए गए कामकाज का लेखा जोखा ले रहे हैं. यह जानकारी शुक्रवार को आधिकारिक सूत्रों ने दी. सूत्रों के मुताबिक अब तक 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर तीन ऐसी बैठकें हो चुकी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों बैठकें पांच घंटे से अधिक समय तक चलीं.

Delhi | A meeting is underway between Union Home Minister Amit Shah, BJP national president JP Nadda and PM Narendra Modi at the Prime Minister's residence.

