नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर युग में नए-नए चैलेंज सामने आते हैं – हमारी ‘Collaborate To Create’ की spirit को टेस्ट करने के लिए उसे और मज़बूत करने के लिए. जैसे आज “Covid-19 नोवल करोंना वायरस” के रूप में एक बहुत बड़ा चैलेंज दुनिया के सामने है. उन्होंने कहा कि विचारों के इस प्रवाह में जो Common Thread है, वो है – ‘Collaborate To Create’. Sustainable Growth के लिए ‘Collaborate To Create’ का ये विजन, आज की आवश्यकता भी है और भविष्य का आधार भी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दौर ऐसा था जब एक खास वर्ग के प्रडिक्शन के अनुसार ही चीजें चला करती थीं. जो राय उसने दे दी, वही फाइनल समझा जाता था. लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास से और Discourse के ‘Democratization’ से, अब आज समाज के हर वर्ग के लोगों का Opinion Matter करता है.

पीएम मोदी ने कहा, “हमारे सामने मार्ग था कि पहले से जो चलता आ रहा है, उसी मार्ग पर चलें या फिर अपना नया रास्ता बनाएं, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ें. हमने नया मार्ग बनाया, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े और इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता दी- लोगों के Aspirations को.”

उन्होंने कहा, “सही बात कहने में कोई बुराई भी नहीं हैं. लेकिन इस वर्ग को ऐसे लोगों से नफरत है, चिढ़ है, जो ‘Doing The Right Things’ पर चलते हैं. इसलिए जब Status Quo में बदलाव आता है, तो ऐसे लोगों को कुछ खास तरह के Disruptions दिखाई देने लगते हैं.”

पीएम ने सीएए विरोधियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, “जो लोग दुनिया भर को शरणार्थी अधिकारों के लिए ज्ञान देते हैं, वो शरणार्थियों के लिए बने CAA का विरोध करते हैं. जो लोग दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं, वो आर्टिकल 370 जैसी अस्थाई व्यवस्था हटाकर, जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह संविधान को लागू करने का विरोध करते हैं.”