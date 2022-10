PM Narendra Modi In Kargil: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दीपावली के अवसर पर जम्मू-कश्मीर के कारगिल पहुंचे हैं। खबरों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी आज भारतीय सेना के जवानों संग दीपावली मनाएंगे. बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा भी की. साथ ही पीएम मोदी ने अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग भी लिया.Also Read - Diwali: उज्जैन महाकाल मंदिर में स्पेशल आरती, गोवा में जलाया गया 'नरकासुर' का पुतला; देखें- Video

पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले दीपावली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी. पीएम मोदी ट्वीट कर लिखा कि प्रकाश का यह पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए. बता दें कि पीएम मोदी इससे पहले उत्तराखंड के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी किए.

Prime Minister Narendra Modi has landed in Kargil, where he will celebrate #Diwali with soldiers: PMO pic.twitter.com/9M4eqfgEly

— ANI (@ANI) October 24, 2022