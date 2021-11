PM Narendra Modi in Kedarnath: प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ दौरे पर हैं. जम्मू-कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद आज सुबह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे.Also Read - Happy Diwali: पीएम मोदी ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, इस बार J&K के नौशेरा में मनाएंगे दिवाली

Also Read - PM मोदी की फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से रोम में हुई खास मुलाकात, दिया भारत आने का निमंत्रण

मुख्यमंत्री पुश्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत) ने उनका स्वागत किया. यहां से पीएम मोदी केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे. पीएम मोदी केदरनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य के समाधिस्थल और उनकी एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे. Also Read - कांग्रेस के शासन में शुक्रवार को हाईवे ब्लॉक करने और वहां पर नमाज करने की अनुमति रहती थी: अमित शाह

https://twitter.com/ANI/status/1456443004017799168/photo/1

आदि गुरु शंकराचार्य को हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है. गौरतलब है कि 2013 में उत्तराखंड में आयी भीषण तबाही के दौरान आदि शंकराचार्य की समाधि क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब इसका पुनर्निर्माण किया गया है.

Preparations underway at Kedarnath shrine in Uttarakhand ahead of PM Narendra Modi's visit today. PM will offer prayers at the shrine, inaugurate Adi Shankaracharya Samadhi & unveil their statue. pic.twitter.com/kYd6tz0CuX

— ANI (@ANI) November 5, 2021