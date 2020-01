कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आजादी के बाद देश के इतिहास के बारे में जिन इतिहासकारों ने लिखा, उन्होंने विषय की गहराई में उतरे बिना उसके कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की. उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण पहलुओं में एक देश की धरोहर को संजोकर रखना होता है.

Prime Minister Narendra Modi in Kolkata: It has been decided that five iconic museums of the country will be made of international standards. This project will start from the Indian Museum of Kolkata, one of the oldest museums in the world. #WestBengal pic.twitter.com/qeiDeO8c2X

