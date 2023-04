आज तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे पीएम मोदी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, भव्य स्वागत की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार 25 अप्रैल को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे. यहां वह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए केरल की राजधानी की सड़कों पर जमकर तैयारी देखने को मिल रही है. तमाम तरह की पोशाकों में नृतक यहां नृत्य यानी डांस करते दिख रहे हैं.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की दो दिवसीय यात्रा के लिए सोमवार शाम करीब 5 बजे कोच्चि पहुंचे और कई लोगों को उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया, जब अपने रोड शो के हिस्से के रूप में 1.8 किलोमीटर का हिस्सा चलने का फैसला किया. जबकि मूल कार्यक्रम यह था कि वह वाहन में होंगे, जब उन्होंने सड़कों पर चलने का फैसला किया तो उन्होंने सभी को चौंका दिया.

करीब 20 मिनट तक चलने के बाद वह अपने वाहन में सवार हो गए, लेकिन खड़े होकर सड़क के दोनों ओर और इमारतों के ऊपर भी इंतजार कर रहे लोगों का अभिवादन किया. कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया.

इस समय के स्टार देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी रहे. जो इस महीने की शुरुआत में भाजपा में शामिल हुए हैं. अनिल को देखकर पीएम मोदी उनके पास रुके, उनके कंधे पर थपकी दी और एक-दूसरे का अभिवादन किया.

आज यानी मंगलवार को वह केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने और कई परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए राज्य की राजधानी पहुंच रहे हैं. दोपहर के करीब वह सूरत के लिए उड़ान भरेंगे.