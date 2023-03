पीएम मोदी ने किया बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, कहा- डबल इंजन की सरकार में हमने आपको प्यार को ब्याज समेत चुकाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मांड्या जिले में 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया. अधिकारियों के अनुसार, इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग तीन घंटे से घटकर करीब एक घंटा 15 मिनट हो जाएगा. उन्होंने बताया कि 8,480 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग-275 के बेंगलुरु-निदाघट्टा-मैसूरु खंड को छह लेन का बनाना शामिल है और यह परियोजना क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी. प्रधानमंत्री ने मैसूरु-कुशलनगर के चार लेन राजमार्ग के लिए भी नींव रखी.

इस 92 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को तकरीबन 4,130 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा. यह परियोजना बेंगलुरु के साथ कुशलनगर की कनेक्टिविटी को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उनके बीच यात्रा अवधि को करीब पांच घंटे से घटाकर सिर्फ ढाई घंटे करने में मदद करेगी. इससे पहले, मोदी ने मांड्या में एक विशाल रोडशो किया.

रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब के समय में उन्होंने गरीब आदमी को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.जो पैसा गरीब के विकास के लिए था उसके हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था. कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है. डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि आपके प्यार को हम ब्याज सहित चुकाए और तेज़ विकास करके चुकाए. जिस परियोजना का आज शिलान्यास हुआ है यह उसी का एक हिस्सा है. लंबे समय से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोग भारी ट्राफिक की शिकायत करते थे लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे से यह दूरी केवल एक घंटे में पूरी की जाएगी. पीएम ने कहा कि बेंगलुरु और मैसूर दोनों ही कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहर हैं, एक को तकनीक तो दूसरे को संस्कृति के रूप में जाना जाता है, दोनों ही आधुनिक भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.