PM Narendra Modi Inaugurates New 76 Multi Storeyed Flats: राजधानी दिल्ली में पॉश इलाके में सांसदों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए डॉ. बीडी मार्ग पर बनाए गए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसद की आवास समिति के अध्यक्ष सी आर पाटिल भी शामिल हुए. बिरला ने 2017 में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था.

बिरला ने बताया कि इसके निर्माण में 27 माह लगे और इसमें कुल लागत 188 करोड रुपये की आई. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में अनुमानित लागत से 30 करोड़ की बचत की गई.

उन्होंने कहा कि लोकसभा के गठन के बाद सांसदों के आवास की अक्सर दिक्कतें आया करती थी और उन्हें होटलों में ठहराया जाता था जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ भी पड़ता था. उन्होंने उम्मीद जताई कि 18 वीं लोकसभा की जब शुरुआत होगी तो किसी भी सांसद को होटल में ठहरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

