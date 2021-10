PM GatiShakti Inaugration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गतिशक्ति (नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आईटीपीओ में नए एग्जिबिशन कॉम्पलेक्स) का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा, अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी से 21वीं सदी में भारत को बढ़ावा मिलेगा.Also Read - दिल्ली से ग्रेटर नोएडा हैलेटेक्सी, NCR में किसी भी जगह पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 30 मिनट

इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, पूर्व में देरी और विकास कार्यों में सुस्ती के कारण करदाताओं के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया गया. विभाग अलग-अलग काम करते थे, परियोजनाओं को लेकर कोई समन्वय नहीं था. Also Read - स्वतंत्रता के बाद से ही सावरकर को बदनाम किया जा रहा, अगला निशाना स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं: मोहन भागवत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के बिना विकास संभव नहीं है. गतिशक्ति सड़क से लेकर रेलवे, उड्डयन से लेकर कृषि तक परियोजनाओं के समन्वित विकास के लिए विभिन्न विभागों को आपस में जोड़ता है. Also Read - तिहाड़ जेल के 32 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज, Unitech के पूर्व प्रमोटर्स से सांठगांठ रखने का है आरोप

Delhi: Prime Minister Narendra Modi reviewed the model of the new exhibition complex at Pragati Maidan today.

He is unveiling Mega Gatishakti Master Plan today. pic.twitter.com/3SMxEyEVhu

— ANI (@ANI) October 13, 2021