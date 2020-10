अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर के दिन गुजरात को नई सौगात देने वाले हैं. पीएम मोदी साबरमती रिवरफ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटि के बीच सी-प्लेन सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं. इसका उद्घाटन पीएम 31 अक्टूबर को करेंगे. राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मोदी गुजरात में मौजूद रहेंगे. इस दौरान वे सी-प्लेन में ही साबरमती रिवरफ्रंट से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सफर करेंगे. बता दें कि यह देश की पहली सी-प्लेन सर्विस है. Also Read - Mann Ki Baat Today: PM मोदी ने त्योहारों पर Vocal For Local होने पर दिया जोर, जानें कार्यक्रम की खास बातें

30-31 अक्टूबर को गुजरात में मौजूद पीएम मोदी काफी व्यस्त शिड्यूल में रहेंगे. यहां वे जंगल सफारी पार्क, भारत भवन, एकता नर्सरी, क्रूज बोट इत्यादि का भी उद्घाटन करेंगे. साथ ही यहां नए IAS अधिकारियों को भी वे संबोधित करेंगे. बता दें कि यह सी-प्लेन रोजाना 4 उड़ान भरेगी. इसका किराया प्रतिव्यक्ति 4,800 रुपये होगा. 3 नवंबर के बाद से लोग सी-प्लेन में यात्रा कर सकेंगे.

Earlier today, I travelled on a sea plane from Ahmedabad's Sabarmati River to Dharoi Dam, taking off and landing on water. This experience was unique. It adds strength to our resolve to harness waterways for India's progress. pic.twitter.com/mkosy9OteJ

