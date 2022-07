दुनिया भर से 44वें शतरंज ओलंपियाड (44th Chess Olympiad) में भाग लेने पहुंचे खिलाड़ियों का स्वागत करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बृहस्पतिवार को टूर्नामेंट का उद्घाटन किया. उन्होंने टूर्नामेंट का आगाज करते हुए ‘अतिथि देवो भव’ की भारत की परंपरा का उल्लेख किया और कहा कि खेलों में कोई हारता नहीं है क्योंकि इसमें विजेता और भावी विजेता होते हैं. भारत में पहली बार हो रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पर तमिलनाडु की संस्कृति को दर्शाते रंगारंग कार्यक्रम में उद्घाटन किया.Also Read - गुजरात को मोदी का बड़ा तोहफा, साबरकांठा में मेगा मिल्क प्लांट का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के महान संत तिरूवल्लुवर का जिक्र करते हुए कहा कि संत तिरूवल्लुवर ने कहा था कि आजीविका कमाने और घर बनाने का एक ही लक्ष्य होता है कि वह आतिथ्य से परिपूर्ण हो. हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका प्रवास सुखद हो और आप अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखा सकें.

पीएम मोदी ने कहा कि खेल सुंदर है क्योंकि इसमें लोगों को, समाज को जोड़ने की ताकत है. यह टीमवर्क को बढ़ावा देता है. दो साल पहले कोरोना महामारी की शुरूआत हुई और दुनिया थम गई लेकिन ऐसे समय में खेल आयोजनों ने दुनिया को जोड़ा. हर टूर्नामेंट ने महत्वपूर्ण संदेश दिया कि हम एकसाथ अधिक मजबूत हैं. मुझे यही भावना यहां दिख रही है. गौरतलब है कि बर्मिंघम में आज ही से राष्ट्रमंडल खेलों का भी आगाज हो रहा है.

Five-time world chess champion Viswanathan Anand hands over the #ChessOlympiad torch to PM Narendra Modi and Tamil Nadu CM MK Stalin.

The torch was then handed over to young Grandmaster R Praggnanandhaa and others at Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai.

— ANI (@ANI) July 28, 2022