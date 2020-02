नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस फैलने के बाद चीन के वुहान से भारतीय एवं मालदीव के नागरिकों को निकालने वाले एयर इंडिया के चालक दल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र लिखा है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बृहस्पतिवार को इस आशय की जानकारी दी.

PM Modi has issued a letter of appreciation to the team members of Wuhan evacuation operations. The letter would be handed over to the crew by Minister of State for Civil Aviation. Air India had conducted emergency evacuation operations from the Wuhan city in China. #coronavirus pic.twitter.com/1xGMJ3Oqh6

