मनामा: पीएम नरेंद्र मोदी ने बहरीन की राजधानी मनामा में भगवान श्री कृष्ण के 200 साल पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 42 लाख डॉलर (30 करोड़ 3 लाख 52000 रुपए) की परियोजना का रविवार को शुभारम्भ किया. मोदी ने मनामा के श्रीनाथजी मंदिर में प्रार्थना की और प्रसाद चढ़ाया, जो उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में ‘रुपे’ कार्ड के उद्घाटन के बाद उससे खरीदा था. श्रीनाथजी मंदिर क्षेत्र में सबसे पुराना मंदिर है. प्रधानमंत्री ने इसके बाद पट्टिका का अनावरण किया और इसके साथ ही मंदिर की पुनर्निर्माण परियोजना का अधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ.

मोदी शनिवार को यहां पहुंचे थे. वह बहरीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ”शानदार स्वागत के लिए बहरीन का शुक्रिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनामा स्थित 200 साल पुराने श्रीनाथजी मंदिर में प्रार्थना की, जो क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर है. यह मंदिर बहरीनी समाज के बहुलवाद को दर्शाता है.

Bahrain: Prime Minister Narendra Modi offered prayers at Shreenathji Temple in Manama, today. pic.twitter.com/J7GzKS08cb

मनामा में श्रीनाथजी (श्री कृष्ण) मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य इस साल आरंभ किया जाएगा. मनामा स्थित इस 200 साल पुराने मंदिर का 42 लाख डॉलर की लागत से 45 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में तीन मंजिला भवन के साथ नवीनीकरण किया जा रहा है.

Bahrain: Prime Minister Narendra Modi interacted with the Indian community in Shreenathji Temple in Manama, earlier today. pic.twitter.com/B2FB5SDW95

— ANI (@ANI) August 25, 2019