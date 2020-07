नई दिल्ली: 59 चायनीज ऐप्स को बैन करने के बाद अब भारत सरकार ने ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है. इस ऐप इनोवेशन चैलेंज का मकसद देश में ‘आत्मानिर्भर ऐप इकोसिस्टम’ बनाना है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इसकी शुरुआत की. Also Read - लद्दाख के निमू में पीएम मोदी ने की थी सिंधु दर्शन पूजा, सामने आया ये VIDEO

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि वह आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं. मोदी ने लिखा, 'आज मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय के बीच अपार उत्साह है. इसलिए @GoI_MeitY और @AIMtoInnovate मिलकर इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं.'

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करने का दृष्टिकोण और क्षमता है तो टेक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए. प्रधानमंत्री मोदी ने लिंक्डइन पर अपने विचार रखे हैं.

This challenge is for you if you have such a working product or if you feel you have the vision and expertise to create such products. I urge all my friends in the tech community to participate.

Sharing my thoughts in my @LinkedIn post. https://t.co/aO5cMYi4SH

— Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2020