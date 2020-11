लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जल जीवन मिशन, उत्‍तर प्रदेश के अन्‍तर्गत विंध्‍य क्षेत्र के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों की 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्‍यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्‍यम से किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पाइप से पानी पहुंचने की वजह से माताओं-बहनों का जीवन आसान हो रहा है. इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है. इससे गंदे पानी से होने वाली अनेक बीमारियों में भी कमी आ रही है. Also Read - जी20 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी- बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रयासों से महामारी से उबर सकेंगे

उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिजार्पुर और सोनभद्र जिलों में रविवार को साढ़े पांच हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर घर जल पहुंचाने के अभियान को अब एक साल से भी ज्यादा समय हो गया है.

Delhi: PM Narendra Modi lays foundation stone for drinking water supply projects in Mirzapur and Sonbhadra districts of Uttar Pradesh, via video-conferencing.

UP CM Yogi Adityanath also present at the ceremony.

UP CM Yogi Adityanath also present at the ceremony. pic.twitter.com/pVIiYcVxcx

