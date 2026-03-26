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इजरायल-ईरान की जंग के बीच एक्शन मोड में सरकार, PM मोदी कल सभी राज्यों के CM के साथ करेंगे मीटिंग
पीएम मोदी की इस बैठक में ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी. पश्चिम एशिया में तनाव से कच्चे तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो सकती है.
मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच सरकार एक्शन मोड में है. तेल और गैस संकट को लेकर बुधवार को सर्वदलीय बैठक के बाद अब सभी मुख्यमंत्रियों से बात की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग बुलाई है. जानकारी के मुताबिक, PM मोदी की ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. मीटिंग में ईरान जंग के चलते देश में पैदा हुए गैस और तेल संकट को लेकर चर्चा हो सकती है.
LPG और तेल संकट को लेकर कैसी है तैयारी? कब तक सुधरेंगे हालात? सर्वदलीय बैठक में सरकार ने दिया हर सवाल का जवाब
इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से जंग चल रही है. मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग का असर कमोडिटी प्राइस, कच्चे तेल और LPG की सप्लाई पर पड़ा है. सप्लाई रुकने से भारत समेत कई देशों में गैस और तेल की किल्लत होने लगी है. भारत में LPG सिलेंडर को लेकर मारामारी मची है. तेल के दाम भी बढ़ गए हैं. मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए मोदी सरकार ने बुधवार को सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी. इस मीटिंग में TMC शामिल नहीं हुई थी. जबकि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे थे.
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सरकार ने दिलाया भरोसा
दुनियाभर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को लेकर मची हाहाकार के बीच मोदी सरकार ने विश्वास दिलाया है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. कच्चे तेल से लेकर प्राकृतिक गैस तक पर्याप्त मात्रा में है. लेकिन, बेहतर मैनेजमेंट के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं. ताकि, जमाखोरी को रोका जा सके.
सोशल मीडिया पर क्रिएट किया गया पैनिक बाइंग
सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही किल्लत की खबरों को ‘भ्रामक और जानबूझकर फैलाया गया प्रोपेगैंडा’ बताया, जिसका मकसद बाजार में ‘पैनिक बाइंग’ शुरू कराना है. सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल और LPG (रसोई गैस) की कमी की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल और ऑयल रिजर्व है.
PM मोदी ने कहा था-आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी परीक्षा
PM नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर सोमवार (23 मार्च) को लोकसभा और मंगलवार (24 मार्च) को राज्यसभा में भाषण दिया था.लोकसभा में PM मोदी ने कहा था कि तनाव खत्म होना चाहिए. बातचीत से ही समस्या का समाधान है. नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं हैं. होमुर्ज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा.गैस और तेल संकट को कम करने के लिए भारत 41 देशों से तेल-गैस इंपोर्ट कर रहा है.
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वहीं, राज्यसभा में PM मोदी ने कहा था, “अमेरिका-इजरायल की ईरान से जंग जारी रही, तो इसके दुष्परिणाम होंगे. आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है. इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है. टीम इंडिया की तरह काम करना होगा.
पुराने दोस्त रूस से तेल खरीदेगा भारत
ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट के चोकपाइंट बनने से पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है. इससे बचने के लिए भारत ने रूस से बड़ी डील की है. भारत ने रूस से करीब 60 मिलियन बैरल तेल खरीदा है. इस तेल की डिलीवरी अगले महीने होनी है. कीमत की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो की बुकिंग ब्रेंट क्रूड की कीमत से 5 डॉलर से 15 डॉलर प्रति बैरल ज्यादा प्रीमियम पर की गई थी. इस वक्त क्रूड की कीमत करीब 100 डॉलर प्रति बैरल है.1 बैरल में लगभग 159 लीटर (सटीक रूप से 158.987 लीटर) कच्चा तेल या पेट्रोलियम होता है. यह अंतरराष्ट्रीय मानक माप है, जो 42 अमेरिकी गैलन के बराबर होता है.
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