नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 69वें जन्मदिन पर अपनी मां हीराबा से गांधीनगर में उनके आवास पर मुलाकात की. पीएम मोदी ने मां हीराबा से आशीर्वाद लिया और उनके साथ लंच भी किया. खाना खाते समय पीएम मोदी ने मां से ढेर सारी बातें की. पीएम मोदी जब मुलाकात करके निकलने लगे तो मां हीराबा ने उन्हें 501 रुपये का नेक भी दिया. पीएम मोदी ने वहां पर आम लोगों से भी बातें की. साथ ही उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए.

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi meets his mother Heeraben Modi at her residence, in Gandhinagar. Today is PM Modi’s 69th birthday. pic.twitter.com/dVqy49fjUW

— ANI (@ANI) September 17, 2019