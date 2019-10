अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी मां हीराबा से गांधीनगर के निकट रायसन गांव में मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी सरदार वल्लभभाई पटेल की 144वीं जयंती पर गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में 31 अक्टूबर को कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री का बुधवार रात को हवाईअड्डे पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और कई अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi meets his mother at her residence in Gandhinagar. pic.twitter.com/0MKC9A4B3Q

— ANI (@ANI) October 30, 2019