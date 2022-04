PM Modi Meets Russian FM: यूक्रेन से जारी जंग के बीच भारत पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergey Lavrov) से शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मुलाकात की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम मोदी और सर्गेई लावरोव के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई. इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की थी और दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई.Also Read - Russia Ukraine War से मची तबाही का मंजर जावेद अख्तर की इन पंक्तियों में छलकता है, तस्वीरें देखें और गीत को महसूस करें

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov was received by Prime Minister Narendra Modi during his official visit to India

(Pic courtesy: Twitter handle of Ministry of Foreign Affairs of Russia) pic.twitter.com/ykBPI3drDf

— ANI (@ANI) April 1, 2022