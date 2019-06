नई दिल्ली. जापान के ओसाका में जी-20 सम्मेलन (G-20 Summit) में भाग लेने पहुंचे दुनिया की महाशक्तियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श जारी है. इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत विश्व के कई प्रमुख देशों के नेता पहुंचे हैं. पीएम मोदी की इस दौरान विश्व के सभी प्रमुख देशों के नेताओं के साथ मुलाकात होनी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें लोकसभा चुनाव में बंपर जीत की बधाई दी है. पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि मोदी से पहले भारत और अमेरिका कभी इतने करीब नहीं आए थे. वहीं मोदी ने इस मौके पर ट्रंप से कहा कि वह अमेरिका के साथ ईरान, 5G और दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आपसी संबंधों पर चर्चा करने आए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को करिश्माई नेता बताते हुए लोकसभा चुनाव में उनकी जीत को महत्वपूर्ण बताया. ट्रंप ने मोदी से कहा, ‘लोकसभा चुनाव में मिली बंपर जीत के आप स्वाभाविक हकदार थे. भारत और अमेरिका को करीब लाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.’ ट्रंप ने मोदी के पहले कार्यकाल को याद करते हुए कहा, ‘मुझे याद है कि जब आपने पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो हमारे बीच कई मुद्दों पर असहमतियां थीं. कई मामलों पर हमारे विचार एक-दूसरे से अलग थे. लेकिन आपकी विलक्षण कार्यशैली से ये मसले हल हो गए और भारत-अमेरिका अब एक साथ है.’

#WATCH PM Narendra Modi at bilateral meeting with US President Donald Trump in Osaka, Japan: In this meeting, I would like to have discussions on 4 issues- Iran, 5G, our bilateral relations & defence relations. pic.twitter.com/bYQMFayj9M

US President: You (PM Modi) deserve it (victory in General elections). You’ve done a great job in pulling together. I remember when you first took over, there were many factions&they were fighting with each other& now they get along. It’s a fantastic tribute to you&your abilities https://t.co/88HJ4g0Vww

