नई दिल्ली: अफगानिस्तान (Afghanistan) से सिखों और हिंदुओं के एक शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के आवास पर उनसे मुलाकात की. भारत में बड़ी संख्या में अफगान सिख और हिंदू रहते हैं और हाल में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद भारत सरकार ने उनमें से अनेक को वहां से निकाला था.

अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलने वाले अल्पसंख्यकों के प्रति मोदी सरकार ने कई बार अपनी प्रतिबद्धता जताई है. पीएमओ ने कहा कि सिख प्रतिनिधिमंडल ने सिखों को अफ़ग़ानिस्तान से भारत सुरक्षित लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है.

We briefed PM Modi about our circumstances in Kabul. Our main problem was naturalisation, we wandered around for our citizenship. So we thanked PM Modi for bringing CAA & would like citizenship under one window: Tarendra Singh, an Afghanistan resident who shifted to India in 1989 pic.twitter.com/IkJrU82NQ1

— ANI (@ANI) February 19, 2022