तिरुपति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुपति पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वरा मंदिर में पूजा-अर्चना की. पीएम मोदी यहां मालदीव और श्रीलंका का अपना दो दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद पहुंचे. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ई एसएल नरसिम्हन, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और अन्य ने कोलंबो से यहां पहुंचे प्रधानमंत्री का रेनीगुंता में तिरुपति हवाई अड्डे पर स्वागत किया.

भगवान वेंकटेश्वरा मंदिर में पूजा-अर्चना करने से पहले पीएम मोदी ने भाजपा द्वारा रेनीगुंटा में आयोजित धन्यवाद जन सभा को संबोधित किया. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोगों की बढ़ती अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जैसा कि हाल के लोकसभा चुनाव परिणामों में दिखाई दिया है, वह बेहतर भारत के निर्माण की गारंटी है. मोदी ने कहा कि हमें जो प्रचंड जनादेश मिला है उसे देखते हुए कुछ लोग सोचते हैं कि आकांक्षाएं और अपेक्षाएं (सरकार पर) बढ़ गई हैं. वे यह भी अचरज करते हैं कि मोदी क्या कर सकता है. हमें इसे एक बड़े अवसर की तरह देखना चाहिए. मैं इसे बेहतर भारत की गारंटी के तौर पर देखता हूं.

भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद मांगा

उन्होंने कहा कि उन्हें देश के 130 करोड़ लोगों पर भरोसा है. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि उनके योगदान और समर्थन से हम देश को नयी दिशा दे सकते हैं. मोदी ने अक्टूबर 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और 2022 में देश के आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि दो बेहतरीन पर्व आने वाले समय में देश के सामने है. उन्होंने कहा कि अगर 130 करोड़ भारतीय में से प्रत्येक एक कदम आगे बढ़ाए तो देश भी कई कदम आगे बढ़ जाएगा. उन्होंने भारत के 130 करोड़ लोगों के सपनों को समझने के लिए भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद मांगा और कहा कि केन्द्र और राज्य को इसे पाने के लिए साथ मिल कर काम करना चाहिए और नए भारत का निर्माण करना चाहिए.

Prime Minister Narendra Modi at a public meeting in Tirupati: I want to give my best wishes to Jaganmohan Reddy ji, he too will take Andhra Pradesh forward, I want to assure that Indian govt will always be there for the people of Andhra. #AndhraPradesh pic.twitter.com/dUV8dEbWaF

— ANI (@ANI) June 9, 2019