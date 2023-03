Hindi India Hindi

Northeast Election Results 2023: त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के चुनाव परिणामों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- 'Thank You'

Northeast Election Results 2023: पूर्वोत्तर के चुनाव परिणामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने ट्वीट कर जनता को शुक्रिया कहा है.

PM Modi On Northeast Election Results

Northeast Election Results 2023: त्रिपुरा (Tripura Election Results), नागालैंड (Nagaland Election Results) और मेघालय (Meghalaya election Results) में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं. त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन (BJP Alliance) की सरकार बनती नजर आ रही है. वहीं, मेघालय में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है. राज्य में सीएम कोनराड संगमा की पार्टी NPP को सबसे ज्यादा सीटें मिली है. इन सबके बीच पूर्वोत्तर के चुनाव परिणामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता को शुक्रिया कहा है.

Thank you Tripura! This is a vote for progress and stability. @BJP4Tripura will continue to boost the state’s growth trajectory. I am proud of all Tripura BJP Karyakartas for their spectacular efforts at the grassroots. — Narendra Modi (@narendramodi) March 2, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर त्रिपुरा की जीत पर कहा, ‘धन्यवाद त्रिपुरा! यह प्रगति और स्थिरता के लिए वोट है. भाजपा राज्य के विकास पथ को गति देना जारी रखेगा. जमीनी स्तर पर प्रयासों के लिए त्रिपुरा के सभी BJP कार्यकर्ताओं पर मुझे गर्व है.

I thank the people of Nagaland for blessing the @NDPPofficial–@BJP4Nagaland alliance with yet another mandate to serve the state. The double engine government will keep working for the state’s progress. I laud our party workers for their hardwork which ensured this result. — Narendra Modi (@narendramodi) March 2, 2023

वहीं, नालालैंड की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ‘एनडीपीपी-भाजपा गठबंधन की जीत के लिए नागालैंड की जनता का शुक्रिया. ‘डबल इंजन’ सरकार राज्य की प्रगति के लिए काम करती रहेगी. मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के लिए उनकी सराहना करता हूं, जिन्होंने यह परिणाम सुनिश्चित किया.

Grateful to all those who have supported @BJP4Meghalaya in the Assembly polls. We will keep working hard to enhance the development trajectory of Meghalaya and focus on empowering the people of the state. I am also thankful to our party workers for the effort they put. — Narendra Modi (@narendramodi) March 2, 2023

प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय की जनता का भी शुक्रिया अदा किया. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने मेघालय में बीजेपी का समर्थन किया है. हम मेघालय के विकास पथ को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे और राज्य के लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी उनके द्वारा किए गए प्रयास के लिए आभारी हूं.

