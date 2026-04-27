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जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, आपका भरोसा और भाजपा चाहिए... PM मोदी ने बंगाल को लिखा लेटर

बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल का सवाल हो या फिर वोटरों का दिल जीतने के लिए बंगाली अस्मिता के समर्थन का, भारतीय जनता पार्टी बार-बार आम लोगों को यह समझाने का प्रयास करती रही है कि बंगाल उसके लिए बेहद अहम है.

Published date india.com Updated: April 27, 2026 7:04 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, आपका भरोसा और भाजपा चाहिए... PM मोदी ने बंगाल को लिखा लेटर
PM मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा को संबोधित किया.

पश्चिम बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है. सोमवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार थमने से कुछ ही समय पहले पश्चिम बंगाल की जनता के नाम एक लेटर लिखा. प्रधानमंत्री ने बंगाल से कहा, “अब परिवर्तन करना है. भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए, अब भाजपा चाहिए.”

पढ़िए PM मोदी का पूरा लेटर

पश्चिम बंगाल के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,

पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव अभियान के दौरान मुझे अपने परिवारजनों का जो अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसने एक नई ऊर्जा से भर दिया है. यहां की युवाशक्ति हो या नारीशक्ति, हमारे किसान भाई-बहन हों, श्रमिक या फिर कारोबारी, सभी ‘विकसित बंगाल’ के लिए संकल्पित हैं. मैंने इस पत्र में उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं.

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इस चुनाव के दौरान, मैंने बंगाल में एक अलग ही ऊर्जा अनुभव की है. इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बाद भी, मुझे बंगाल के इस चुनाव में जरा भी थकान नहीं महसूस हुई. ये रैलियां, ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे. मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था, तो संभवतः मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थीं.

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जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था. इस चुनाव में भी मुझे वही अनुभूति हुई, जैसी किसी देवी मंदिर में दर्शन के समय होती है. बंगाल की सभी रैलियों में, रोड शो में, मुझे इतने अपनत्व भरे संदेश और चित्र मिले हैं कि मैं उन्हें कभी भुला नहीं सकता. रैलियों और रोड शो के बाद जब भी पहला मौका मिलता है, मैं रात में बहुत तसल्ली से उन चित्रों को देखता हूं… आपके प्यार भरे संदेशों को, आपके पत्रों को पढ़ता हूं और अपना जवाब भी लिखवाता हूं. युवा हों, बहन-बेटियां हों, बुजुर्ग हों, हर आयु वर्ग के साथियों में स्नेह का जो भाव मैं देखता हूं, वो मेरे जीवन की असली पूंजी है.

इस चुनाव के दौरान मैंने ये भी देखा कि बंगाल के युवा हों, महिलाएं हों, किसान हों, श्रमिक हों, सभी विकसित बंगाल के लिए कितने अधीर हैं. बंगाल का युवा अब आगे बढ़ने के लिए खुला मैदान चाहता है. बेटियां खुला आसमान चाहती हैं, सुरक्षा चाहती हैं. बंगाल का हर नागरिक, हर परिवार एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है – अब परिवर्तन करना है. भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए, अब भाजपा चाहिए.

बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, ये मेरा वचन है. बंगाल के सामने उपस्थित हर चुनौती को अवसर में बदलना ये मेरे भाग्य में भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है. मैं अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा. मैं आपको भरोसा देता हूं कि बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथग्रहण का उत्सव हम सभी मिलकर मनाएंगे. हम सभी मिलकर, बंगाल को विकसित बनाएंगे.

बैरकपुर में की आखिरी रैली
सोमवार को PM मोदी ने बैरकपुर में बड़ी जनसभा की. उन्होंने उम्मीद जताई कि 4 मई को चुनाव नतीजे के बाद BJP सरकार का शपथ ग्रहण तय है. PM मोदी ने कहा, “मैं न दिन देखता हूं, न रात, न मौसम देखता हूं. जब से घर छोड़ा है आपके बीच मुझे सुकून मिलता है. बंगाल को बचाना मेरे भाग्य में है. पश्चिम बंगाल में मैंने जो माहौल महसूस किया है, उससे मैं कह सकता हूं कि 4 मई के बाद BJP सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे फिर से आना होगा.”

BJP की निगाह बंगाल पर क्यों?
पश्चिम बंगाल पर लंबे समय से BJP की निगाहें टिकी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के पहले से ही बंगाल का दौरा करते रहे हैं. बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल का सवाल हो या फिर वोटरों का दिल जीतने के लिए बंगाली अस्मिता के समर्थन का, पार्टी बार-बार आम लोगों को यह समझाने का प्रयास करती रही है कि बंगाल उसके लिए बेहद अहम है. बीते कुछ साल में बंगाल में BJP की नींव मजबूत हुई है. इसके बावजूद यह देखना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी को सामने रखकर बंगाल में चुनाव जीतना पार्टी के लिए कितना आसान होगा.

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SIR को लेकर झेलनी पड़ रही आलोचना
दूसरी ओर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और वोटर्स लिस्ट से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटने के मुद्दे पर उसकी आलोचना हो रही है. तृणमूल कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल बंगालियों की सांस्कृतिक विरासत और मानसिकता के साथ BJP के मतभेदों के लिए उसकी आलोचना करती रही हैं. वह BJP के खिलाफ धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के भी आरोप लगाती रही है. अब देखना है कि चुनाव में BJP को बंगाल की जनता का साथ मिलता है या नहीं.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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