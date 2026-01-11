  • Hindi
Somnath Swabhiman Parv: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'शौर्य यात्रा' का नेतृत्व किया, बड़ी संख्या में लोग जुटे, देखें तस्वीरें

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर एक किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

PM Modi Somnath Temple Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने गृह राज्य गुजरात में शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया. यह गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक औपचारिक शोभा यात्रा है. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित इस यात्रा में 108 अश्वों की झांकी निकाली गई जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है.

इस दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यात्रा मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु जमा हुए थे. प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर एक किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

शौर्य यात्रा में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. बता दें कि ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ भारत के उन अनगिनत नागरिकों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया था.

महमूद गजनी ने करीब एक हजार साल पहले 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और इस दौरान अपना जीवन कुर्बान करने वालों की याद में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है.

पीएम मोदी के अन्य कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 जनवरी को राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के लिए दो दिवसीय ‘वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन’ (वीजीआरसी) का उद्घाटन भी करेंगे.
इस कार्यक्रम में 110 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के भाग लेने के साथ 1,500 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे.

12 जनवरी को जर्मन चांसलर से मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से अहमदाबाद में मुलाकात करेंगे. मर्ज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी. मोदी और जर्मनी के चांसलर सोमवार को साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे और साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे. इसके बाद गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय बैठकें होंगी. दोनों नेता भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे जिसने हाल ही में 25 वर्ष पूरे किए हैं.

