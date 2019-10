नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सुबह गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 144वीं जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि दी. पीएम ने सुबह सबसे पहले स्‍टेच्‍यू ऑफ यूनिटी को पुष्‍पांजलि अर्पित कर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी. उन्‍होंने केवडि़या में आयोजित ‘एकता दिवस परेड’ में हिस्सा लिया.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi pays tribute to #SardarVallabhbhaiPatel at Statue of Unity in Kevadia, Gujarat. #RashtriyaEktaDivas pic.twitter.com/AXPiWb5GCs

— ANI (@ANI) October 31, 2019