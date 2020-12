Sardar Vallabhbhai Patel death anniversary News: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) की आज मंगलवार को यानि 15 दिसंबर को पुण्यतिथि है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उनका स्‍मरण करते हुए उन्‍हें नमन किया है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, ” सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन. उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे. Also Read - मुजीब वर्ष: 17 दिसंबर को शेख हसीना के साथ डिजिटल बैठक करेंगे पीएम मोदी

इतिहास में 15 दिसंबर की तारीख देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है. 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में एक किसान परिवार में पैदा हुए पटेल को उनकी कूटनीतिक क्षमताओं के लिए सदा स्मरण किया जाता है.

Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Sardar Vallabhbhai Patel on his death anniversary

“The path he showed us will always inspire us to protect the unity, integrity and sovereignty of the country,” says PM

