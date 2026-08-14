बंटवारा झेलने वालों को पीएम मोदी का सेल्यूट, बोले- उनके साहस और संकल्पों ने दिखाया....

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बंटवारा झेलने वाले देशवासियों के जज्बे को सेल्यूट किया है.

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विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पोस्ट (तस्वीर @x.com से)

साल 1947 में भारत की आजादी के वक्त देश के बड़े हिस्से ने बंटवारे का दर्द झेला था. करोड़ों लोग बंटवारे की लाइन खिंचने के बाद पंजाब और बंगाल (पाकिस्तान) के विभाजित हुए हिस्से में अपना सबकुछ छोड़कर को छोड़कर आजाद भारत आए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों के जज्बे को सेल्यूट किया है. पीएम मोदी ने लिखा कि बंटवारे का वीभत्स दौर झेलकर भी इन लोगों ने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखा दिया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जा सकता है.

पीएम मोदी का संदेश

उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी देशवासियों का हृदय से नमन, जिन्होंने उस वीभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया. उन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है. आइए, सद्भावना और एकजुटता की राष्ट्रीय भावना को और सशक्त करें.’

पीएम मोदी का X पोस्ट

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी देशवासियों का हृदय से नमन, जिन्होंने उस वीभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है। आइए, सद्भावना और एकजुटता की… pic.twitter.com/lzLu5wbiXb — Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2026

संस्कृत का श्लोक भी लिखा

उन्होंने इस एक्स पोस्ट में संस्कृत का एक श्लोक भी शेयर किया- उद्यमस्य प्रसादेन दृश्यन्ते विविधाः कलाः। कातरा एव जल्पन्ति यद् भाव्यं तद् भविष्यति॥ इस श्लोक का अर्थ है- कोशिश करने से ही तरह-तरह की कलाएं फलती-फूलती हैं. डरपोक लोग हर चीज के लिए किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन काम करने वाले ही असलियत बनाते हैं.

6 साल पहले हुई थी शुरुआत

बता दें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है. 80 साल पहले देश की आजादी के साथ विभाजन का दर्द सहने वाले पीड़ितों के दर्द को याद करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2021 से इस दिन को मनाने की घोषणा की थी.

बंटवारे के वक्त करीब 2 करोड़ लोग हुए थे विस्थापित

विभाजन के दौरान करीब 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे और इस दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगों में करीब 20 लाख लोगों की जान गई थी. उस दौर में अपना सबकुछ छोड़कर भारत आए लोगों ने जिंदगी की फिर से नई शुरुआत की और खुद को फिर से स्थापित करते हुए देश की विकास यात्रा में अपना रोल निभाया.