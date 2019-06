नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित देशों के संघ जी-20 (G-20 Summit) के सम्मेलन में भाग लेने गुरुवार की अहले-सुबह ओसाका पहुंचे. गुरुवार को ओसाका पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को यह जानकारी दी. ओसाका में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय लोग पहुंचे थे. इनमें बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी शामिल थे. बाद में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात भी की. इससे पहले पीएम मोदी ने बुधवार को ओसाका रवाना होने से पहले कहा कि वह जी-20 में शिखर सम्मेलन में बहुपक्षवाद में सुधार के लिए भारत के मजबूत समर्थन पर जोर देंगे, जो नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.

प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार की देर रात जापान के ओसाका रवाना हुए. रवानगी से पहले अपने बयान में उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आतंकवाद जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए आम प्रयास जैसे मुद्दे उनके एजेंडे में शीर्ष पर होंगे. मोदी ने कहा, ‘‘शिखर सम्मेलन बहुपक्षवाद में सुधार के लिए हमारे मजबूत समर्थन को दोहराने और सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा, जो आज की तेजी से बदलती दुनिया में नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.’’

Reached Osaka to join the #G20 Summit.

Grateful to the dynamic Indian community for the warm welcome! pic.twitter.com/BrPkl9VJqJ

— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2019