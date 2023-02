Budget 2023: पीएम मोदी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा- हर वर्ग का सपना होगा पूरा

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की तरफ से बजट पेश किये जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना संबोधन दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे हर वर्ग का सपना पूरा होगा.

First budget of Amrit Kaal will build a strong foundation for building a developed India. This budget will fulfil dreams of aspirational society including poor people, middle-class people, farmers: PM Narendra Modi on #UnionBudget2023 (Source: DD) pic.twitter.com/AkrIl5pr1h — ANI (@ANI) February 1, 2023