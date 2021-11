ग्लासगो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सोमवार को अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन ‘सीओपी-26’(COP26 World Leaders’ Summit) के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए स्कॉलैंड के ग्‍लोसगो ( Glasgow, Scotland) में प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे. पीएम मोदी का सोमवार को अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन ‘सीओपी-26’ के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए स्कॉटिश प्रदर्शनी केंद्र पहुंचने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गर्मजोशी से स्वागत किया. मोदी यहां सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करेंगे.Also Read - T20 विश्व कप में लगातार दूसरी हार के बाद पूर्व दिग्गजों ने टीम इंडिया की रणनीति पर उठाए सवाल

बता दें क‍ि पीएम मोदी यहां सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी रविवार की रात रोम से ग्लासगो पहुंचे. उनका शिखर सम्मेलन आयोजन स्थल पर पहुंचने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने स्वागत किया. उसके बाद प्रधानमंत्री को जॉनसन और गुतारेस के साथ बातचीत करते देखा गया.

Also Read - लुटेरे ने भारतीय मूल के CEO को गोली मारी, 10 हजार डॉलर लूटने के लिए 80 किमी पीछा कर घर में हत्‍या की

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, “हमारे ग्रह के लिए एक साथ! ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की, जब वह सीओपी- 26 के विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्कॉटिश प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे. ” प्रधानमंत्री मोदी बैठक में भारत के जलवायु कार्रवाई एजेंडे पर औपचारिक स्थिति पेश करेंगे और इस क्षेत्र में सर्वोत्तम चलन और उपलब्धियों को प्रस्तुत करेंगे.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ग्लास्गो में जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किया

ग्लास्गो में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वैश्विक जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि दुनिया विनाश की कगार पर खड़ी है. जॉनसन ने धरती की स्थिति की तुलना काल्पनिक किरदार ‘जेम्स बांड’से की जिस पर एक ऐसा बम चिपका है, जो दुनिया का विनाश कर सकता है तथा बांड उसे निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहा है. जॉनसन ने सोमवार को वैश्विक नेताओं के सामने कहा कि “हम लगभग वैसी ही स्थिति में हैं और दुनिया को समाप्त कर देने वाला बम काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है.” ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन का उद्घाटन किया जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने संबंधी समझौते को मूर्त रूप देना है.

It was here in Glasgow 250 years ago, that James Watt came up with a machine that was powered by steam that was produced by burning coal. We brought you to the very place where the doomsday machine began: UK PM Boris Johnson, at #COP26 World Leaders’ Summit in Glasgow, Scotland pic.twitter.com/qfFzCx5LQA — ANI (@ANI) November 1, 2021

ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए विश्व के 130 से अधिक नेता जुटे

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में विश्व के 130 से अधिक नेता सोमवार से शुरू हुए महत्वपूर्ण सीओपी26 अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में शिरकत कर कर रहे और इस बारे में बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के वास्ते उनके देश में कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं. बाइडन, जॉनसन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह सहित सबसे प्रमुख नेता सोमवार को मंच पर हैं. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भी इस विशेष स्वागत समारोह में शामिल होने वाली थीं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर वह इसमें शामिल नहीं होंगी.

Prince Charles, US President Joe Biden and other world leaders participate in #COP26 World Leaders’ Summit in Glasgow, Scotland. PM Narendra Modi is also participating in the Summit. pic.twitter.com/YZ6IUlgLJy — ANI (@ANI) November 1, 2021

बोरिस जॉनसन ने वैश्विक तापमान की चुनौती से निपटने की रूपरेखा प्रस्तुत किया

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से लेकर सेशेल्स के राष्ट्रपति वैवेल जॉन चार्ल्स रामकलावन तक, से यह कहने की उम्मीद की जा रही है कि उनका देश इस खतरे से निपटने के लिए किस तरह अपनी पूरी कोशिश करेगा. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष नेताओं के सामने बढ़ते हुए वैश्विक तापमान की चुनौती से निपटने की रूपरेखा प्रस्तुत किया. जॉनसन अपने संबोधन में दुनिया के नेताओं से जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की अपील की.

The 6 yrs since Paris Climate Agreement have been the 6 hottest yrs on record. Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink. We face a stark choice – either we stop it or it stops us. It’s time to say, “enough”: UN Secy-General at #COP26 World Leaders’ Summit pic.twitter.com/4afxzUzJBX — ANI (@ANI) November 1, 2021

2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक लाना है

संयुक्त राष्ट्र की पूर्व जलवायु सचिव क्रिस्टियाना फिगुएरेस ने बताया कि 2015 के ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते को सफल बनाने पर किए गए कार्यों पर चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा, पेरिस में दो लक्ष्यों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, एक तो वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री फारेनहाइट) तक सीमित रखना और दूसरा 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक लाना.

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ग्लासगो के सम्मेलन में शामिल नहीं

सबसे अधिक कार्बन प्रदूषण करने वाले देश चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ग्लासगो के सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं. बाइडेन ने उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के महत्वाकांक्षी प्रयासों में अधिक योगदान नहीं करने के लिए चीन और रूस को फटकार लगाई है. उन्होंने पिछले सप्ताह के अंत में इटली के रोम में जी20 शिखर सम्मेलन में समूह के जलवायु परिवर्तन पर निराशाजनक बयान के लिए उन्हें दोषी ठहराया. चीन के अलावा कई प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख भी शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिनमें रूस, तुर्की, मैक्सिको, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक

भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक, शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में अभी तक चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ का अनुसरण नहीं कर पाया है. वार्ताकार उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी ग्लासगो में इस तरह के लक्ष्य की घोषणा करेंगे. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सदी में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकने के लक्ष्य को पूरा करने की संभावना धीरे-धीरे कम होती जा रही है.