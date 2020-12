PM Narendra Modi releases Rs 18,000 crore under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme to over 9 crore farmers: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) की किश्त के 18 हजार करोड़ रुपए करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की है.इसके बाद धानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने के बाद कई राज्यों के किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं. Also Read - Delhi Metro को मिलेगी सौगात, पीएम नरेंद्र मोदी चालक रहित मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंड़ी

हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं. बता दें कि केंद्रीय कृषि बिलों के विरोध में 30 दिन 40 से अधिक किसान संगठन सरकार के खिलाफ देश की राजधानी में आंदोलन कर रहे हैं, इस बीच पीएम ने यह बड़ी राशि किसानों के खाते में भेजी है.

इस मौके पर प्रधानमंत्री 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, ओडिशा और बिहार के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे संवाद स्‍थापित करते हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की, प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की है.