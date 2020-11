Most popular leader on social media in the india PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय नेता (most popular leader on social media) बने हुए हैं, क्योंकि अगस्त से अक्टूबर के दौरान ट्विटर, गूगल सर्च और यूट्यूब जैसे मंचों पर सर्वाधिक ट्रेंड उनसे जुड़े रहे. चेकब्रांड की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है. Also Read - भारत के लिए कौन सी कोरोना वैक्सीन चुनेगी सरकार? राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे ये चार सवाल

एक ऑनलाइन सेंटिमेंट एनालिसिस कंपनी चेकब्रांड ने इस साल अगस्त से अक्टूबर के बीच सोशल मीडिया पर शीर्ष 95 राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ शीर्ष 500 प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन विश्लेषण किया. इसने रिपोर्ट के प्रथम संस्करण के लिए 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन मतों का विश्लेषण किया.

रिपोर्ट में कहा गया है, ''पिछली तिमाही में ट्विटर, गूगल सर्च और यूट्यूब जैसे मंचों पर सर्वाधिक 2,171 ट्रेंड प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े रहे और इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी से 2,137 ट्रेंड जुड़े रहे.''

इसमें कहा गया है कि कई महत्वपूर्ण ट्रेंड पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी जुड़े रहे.

रिपोर्ट के अनुसार, मोदी के पास 70 का समेकित ब्रांड स्कोर था, जो निकटतम राजनीतिक नेता की तुलना में लगभग दोगुना है.

ब्रांड स्कोर पांच मापदंडों पर आधारित है – फॉलोअर्स (20), ट्रेंड (10), सेंटिमेंट (30), इंगेजमेंट (20) और मेन्संस(20).

गृह मंत्री अमित शाह का स्कोर 36.43 था जबकि असम के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगाई का 31.89, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू का 31.89 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 27.03 था. गोगोई का सोमवार को निधन हो गया.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम का पिछले तीन महीनों में सोशल मीडिया पर 40,000 बार उल्लेख आया.

प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर देश के सबसे लोकप्रिय नेता होने के अलावा अच्छी खासी बांड वैल्यू (PM Modi brand value) भी रखते हैं. स्टडी के अनुसार पीएम मोदी की ब्रैंड वैल्यू (Modi brand value) करीब 336 करोड़ रुपये है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah brand value) की ब्रैंड वैल्यू 335 करोड़ रुपये है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ब्रैंड वैल्यू (Arvind Kejriwal brand value) 328 करोड़ रुपये है.

(इनपुट भाषा)