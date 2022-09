प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर कई नेताओं दिग्गज लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. उनके जन्मदिन पर अक्सर विकासात्मक पहल की जाती है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ‘सेवा’ गतिविधियां शुरू करती है. इस मौके पर उनके विरोधियों ने भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. जिसमें राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और हाल ही एनडीए गठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार तक शामिल है.Also Read - PM Modi Birthday: रेत पर पीएम मोदी की मूर्ति बनाकर सुदर्शन पटनायक ने दी जन्मदिन की बधाई, देखें तस्वीरें

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई.' कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, "प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनायें. उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना है. आशा करता हूं कि वह हमारे नागरिकों के जीवन से अंधेरे को मिटाने और प्रगति, विकास और सामाजिक सद्भाव का उजाला लाने के लिए काम करेंगे.



इधर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देते स्वस्थ रहने की कामना की है.

Birthday greetings to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji. Praying for your long and healthy life.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 17, 2022