बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार का ''डिजिटल इंडिया'' कार्यक्रम आज लोगों की जीवनशैली बन गया है, खासकर उन लोगों की जो गरीब हैं, हाशिए पर हैं तथा जो सरकार में हैं. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से तीन दिवसीय प्रौद्योगिकी शिखर सम्‍मेलन 'बेंगलुरु टैक समिट-2020' का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का मॉडल ''प्रौद्योगिकी पहले'' है जिसका इस्तेमाल लोगों के जीवन में बहुत बदलाव लेकर आया है और इसके जरिए लोगों की गरिमा में वृद्धि हुई है.

मोदी ने कहा, ''पांच साल पहले हमने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसे सरकार की किसी सामान्य पहल की तरह नहीं देखा जा रहा है. डिजिटल इंडिया जीवनशैली बन गया है, खासकर उन लोगों की जो गरीब और हाशिए पर हैं तथा तथा जो सरकार में हैं.''

PM has a great vision of making India a 5-trillion dollar economy & a global economic powerhouse by 2025. Govt of Karnataka pledges since participation in Govt of India's vision towards this: Karnataka CM at Bengaluru Tech Summit, 2020

