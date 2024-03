Hindi India Hindi

Pm Narendra Modi Sashakt Nari Viksit Bharat Pm Handed Over Drones To 1000 Namo Drone Didis

Sashakt Nari-Viksit Bharat: पीएम ने बांटे 'नमो ड्रोन दीदियों' को 1000 ड्रोन, ग्रामीण महिलाएं होंगी आर्थिक रूप से सशक्त

संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है.

सशक्त नारी, विकसित भारत प्रोग्रम में पीएम.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया. देश भर के 10 अलग-अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 1,000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपे. नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के का अभिन्न अंग हैं.

15,000 स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जा रहा है

‘नमो ड्रोन दीदी’ कार्यक्रम से 15,000 स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जा रहा है. इन समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे और सरकार का लक्ष्य ‘नमो ड्रोन दीदी’ के माध्यम से गांवों की महिलाओं को सभी के सम्मान का हकदार बनाना है. महिलाओं को ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण मिलेगा. स्वयं सहायता समूहों की इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम के जरिए ड्रोन कार्यक्रम भी इन्हें सशक्त बनाएगा. इससे महिलाओं को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे.

#WATCH | PM Modi at Sashakt Nari-Viksit Bharat programme in Delhi. I believe that the ‘Nari Shakti’ can lead the technological revolution of India in this 21st century. Today, we see in the IT sector, space sector, and science sector how Indian women are making their name. In… pic.twitter.com/8hceN636PY — ANI (@ANI) March 11, 2024

लखपति दीदियों को भी सम्मान

प्रधानमंत्री मोदी ने लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से सफलता हासिल की है और अन्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को समर्थन और प्रेरित कर रही हैं.

#WATCH | PM Modi interacts with ‘Namo Drone Didis’ and witnesses the use of drones by these drone pilots for agricultural purposes pic.twitter.com/NaLDPITJkW — ANI (@ANI) March 11, 2024

फसल की निगरानी, ​​​​उर्वरक छिड़काव

नमो ड्रोन दीदी पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना है. इस पहल का लक्ष्य 15,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को फसल की निगरानी, ​​​​उर्वरक छिड़काव और बीज बोने जैसे कार्यों में सहायता के लिए कृषि ड्रोन से लैस करना है.

#WATCH | PM Modi at Sashakt Nari-Viksit Bharat programme in Delhi “Whenever I have spoken about the empowerment of women, parties like Congress made fun of me and insulted me. Modi’s schemes are the result of on-ground experiences.” pic.twitter.com/jmvsbgiQ54 — ANI (@ANI) March 11, 2024

लगभग 8,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण भी वितरित

प्रधानमंत्री मोदी ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से सफलता हासिल की है. पीएम मोदी प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण भी वितरित करेंगे.

#WATCH | PM Modi at Sashakt Nari-Viksit Bharat programme, says, “In the coming years, drone technology is going to expand in the country. Innumerable avenues are going to open up for the ‘Namo Drone Didis’ in the country. In the last 10 years, the way Self Help Groups have… pic.twitter.com/QPyTggCIax — ANI (@ANI) March 11, 2024

#WATCH | Delhi | PM Modi interacts with ‘Lakhpati Didis’ who are fostering economic empowerment and financial autonomy among women, especially in rural areas. pic.twitter.com/2YEcJcEVIp — ANI (@ANI) March 11, 2024