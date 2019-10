केवडिया (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद संबोधित करते हुए कहा, दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी. हमारे जो भाई-बहन इस अस्थाई दीवार के उस पार थे, वो भी असमंजस में रहते थे. जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, अब वो दीवार गिरा दी गई है. आर्टिकल 370 ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं दिया.

हम लोगों ने सरदार पटेल जी के ये विचार सुने. उनकी वाणी में जो शक्ति थी, उनके विचारों में जो प्रेरणा थी, उसे हम महसूस कर सकते हैं. जिस तरह किसी श्रद्धास्थल पर आकर, असीम शांति मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, वैसी ही अनुभूति मुझे यहां सरदार साहेब के पास आकर होती है. पीएम ने कहा, देश के अलग-अलग कोने से, किसानों से मिले लोहे से, अलग-अलग हिस्सों की मिट्टी से इस प्रतिमा का आधार बना है. इसलिए ये प्रतिमा, हमारी विविधता में एकता का भी जीवंत प्रतीक है.

आज ये प्रतिमा, सिर्फ भारतवासियों को ही नहीं, पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है, प्रेरित कर रही है. आज इस प्रेरणा स्थली से, सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संपूर्ण राष्ट्र गौरव का अनुभव कर रहा है.

पीएम ने कहा, अब से कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय एकता का संदेश दोहराने के लिए राष्ट्रीय एकता दौड़ संपन्न हुई है .देश के अलग-अलग शहरों में, गावों में, अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है. यहां राष्ट्रीय एकता परेड का भी आयोजन किया गया है.इन भव्य आयोजनों में हिस्सा लेने वाले हर देशवासी का मैं अभिनंदन करता हूं.

PM: Article 370 only gave separatism & terrorism to J&K. It was the only place in the country where Article 370 was present, where in last 3 decades, over 40,000 people got killed&several mothers lost their sons due to terrorism. Now this wall of Article 370 has been demolished. pic.twitter.com/2sYvtAsCEO

