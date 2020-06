नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कारोबारी गतिविधियां सामान्य दिनों के स्तर पर लौट रही हैं. देश में उपभोग और मांग फिर से कोविड-19 से पूर्व के स्तर पर पहुंच रही है. देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक लंबा लॉकडाउन किया गया. इससे औद्योगिक उत्पादन, उपभोक्ता उपभोग प्रभावित हुआ और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि दर का अनुमान तेजी से गिरा. Also Read - कोरोना के बढ़ते मामलों ने सीएम योगी की बढ़ाई चिंता, दिल्ली से जुड़े क्षेत्रों के लिए पीएम मोदी से कही ये बड़ी बात

वाणिज्यिक खनन के लिये कोयला खदानों की नीलामी की शुरुआत के मौके पर मोदी ने कहा कि देश में कारोबारी गतिविधियां सामान्य दिनों के स्तर पर लौट रही हैं. उन्होंने कहा, ‘‘उपभोग और मांग अब कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंच रही है.’’ Also Read - Covid-19 in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 71 और नए लोगो कोरोनावायरस पॉजिटिव, जानें कहां कितने मामले

प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिया कि बिजली और ईंधन की मांग बढ़ी है, यह अर्थव्यवस्था में सुधार के कई संकेतकों में से एक है. उन्होंने कहा, ‘‘ये जितने भी संकेतक हैं, वे भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से पटरी पर लौटने की की ओर इशारा करते हैं.’’ आयात घटाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के अपने विचार को दोहराते हुए मोदी ने कहा कि भारत का वृद्धि करना और सफल होना निश्चित है.

The auction (of 41 coal mines for commercial mining) today is taking place at a time when business activity in India is normalizing rapidly. Consumption&demand is rapidly approaching the pre-COVID level. In such a situation, there cannot be a better time for a new beginning: PM pic.twitter.com/9kK9ZDg26f

— ANI (@ANI) June 18, 2020