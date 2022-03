Narendra Modi-Fumio Kishida Meeting: जापान के प्रधानमंत्री (Japanese Prime Minister) फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) आज भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं. जापानी पीएम किशिदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से आयोजित दि्वपक्षीय वार्ता में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और विचार विमर्श किया. जापानी पीएम और पीएम मोदी की हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई.Also Read - नेशनल मेडिकल फोरम ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा- यूक्रेन से निकाले गए छात्रों को युद्ध पीड़ित माना जाए

प्रधानमंत्री किशिदा से मुलाकात के बाद PM मोदी ने कहा कि भारत में जापान अगले पांच सालों में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान एक सुरक्षित, विश्वसनीय, आशा के अनुरूप और स्थायी ऊर्जा आपूर्ति के महत्व को समझते हैं. भारत-जापान साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर भी शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा. Also Read - क्‍या गुजरात के बाद कर्नाटक के स्‍कूली सिलेबस में शामिल होगी गीता? सीएम ने सवाल का दिया जवाब

#WATCH PM Narendra Modi speaks at the India-Japan Economic Forum, in Delhi

Japanese PM Fumio Kishida is on a two-day visit to India

(Source: DD) pic.twitter.com/kz1WYeYZDC

— ANI (@ANI) March 19, 2022