नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया. इस समारोह में पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से अपनी उपलब्धता दर्ज करवाई. इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर लोगों को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि 25 साल का अर्थ है युवाओं में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रमुख स्थान रखता है. युवाओं को कुछ और बड़ा और बेहतर करने की उम्मीद है. पीएम ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालय के छात्र लगातार नई उचाईंयों को समय के साथ छूते रहेंगे व आगे बढ़ते रहेंगे. Also Read - Coronavirus in Indore Update: मध्य प्रदेश में कोरोना का गढ़ बना इंदौर, 135 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 3500 के पार

नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर इस समय में दुनिया में कोरोना महामारी न फैली होती तो आज खास अवसर पर मुझे आप लोगों के साथ बेंगलुरू में वक्त बिताकर काफी बेहतर महसूस होता. ऐसे गंभीर समय में दुनिया हमारे डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल टीम और वैज्ञानिक समुदाय को ओर अशा और उम्मीद से देख रही है. दुनिया को आपसे देखभाल और इलाज दोनों की ही उम्मीद है. Also Read - कोरोना संक्रमण से म्यूजिक कंपोजर Wajid Khan का 42 साल की उम्र में निधन, एक हफ्ते पहले हुए थे महामारी का शिकार

प्रधानमंत्री ने मेडिकल टीम व डॉक्टरों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भले ही यह वायरस अदृश्य हो लेकिन हमारों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा काम अजेय है. ऐसे हालात में हमारे कार्यकर्ताओं की जीत सुनिश्चित है. पीएम ने आगे आयुष्मान भारत पर बोलते हुए कहा कि यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। 2 वर्षों से भी कम समय में, इस योजना से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल चुका है. इस योजना का सबसे अच्छा लाभ ग्रामीण इलाकों में रहने वालों लोगों को हुआ है.

The virus may be an invisible enemy. But our warriors, medical workers are invincible. In the battle of Invisible vs Invincible, our medical workers are sure to win: PM Narendra Modi pic.twitter.com/vqo5QIivfS

