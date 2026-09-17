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ये मेरा नहीं आप ही का जन्मदिन... बर्थडे पर PM मोदी ने शेयर की इंस्टा स्टोरी, दिया खास मैसेज

17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है. उन्हें देवताओं का आर्किटेक्ट कहा जाता है. PM मोदी का जन्मदिन भी विश्वकर्मा जयंती पर पड़ता है. इसलिए मोदी ने टेक्निकल टीम से ये बातें कही.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 17, 2026, 5:45 PM IST
ये मेरा नहीं आप ही का जन्मदिन... बर्थडे पर PM मोदी ने शेयर की इंस्टा स्टोरी, दिया खास मैसेज
PM मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया. (ANI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. PM मोदी के बर्थडे को BJP सेवा संकल्प दिवस के तौर पर मना रही है. इसके तहत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इस बीच मोदी ने अपने जन्मदिन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो सेमीकॉन इंडिया 2026 कार्यक्रम से रिलेटेड है. इसमें PM मोदी ने टेक्निकल टीम में शामिल लोगों से बात की. इस दौरान PM ने कहा, “आज सिर्फ मेरा ही जन्मदिन नहीं है. आप लोगों का ही जन्मदिन है.”

दरअसल, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है. उन्हें देवताओं का आर्किटेक्ट कहा जाता है. PM मोदी का जन्मदिन भी विश्वकर्मा जयंती पर पड़ता है. इसलिए मोदी ने टेक्निकल टीम से ये बातें कही.

और पढ़ें: PM मोदी का आज जन्मदिन- इस मौके पर BJP का कहां क्या-क्या प्लान? देखिए पूरा शेड्यूल

उन्होंने वीडियो में प्रियंका नाम की एक महिला से कहा, वैसे मैं जन्मदिन मनाता नहीं हूं. आज मेरा नहीं आप ही का जन्मदिन है. आज दो जन्मदिन हैं, एक विश्वकर्मा जी का है. आप लोग जो काम करते हैं, वो विश्वकर्मा वाला ही आधुनिक काम है. प्रियंका जी को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम लोग.”

वहीं, सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ता जा रहा है. कई रेटिंग एजेंसियों को भारत को अच्छी रेटिंग दी है. उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए इतने कम समय में तरक्की करना आसान नहीं है.

सेमीकॉन इंडिया 2026 में इंडियन कंपनियां, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर और कई स्टूडेंट शामिल हुए हैं.3 दिवसीय कार्यक्रम 17 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा. इस इवेंट में 52 देश की 300 से अधिक कंपनियां शामिल होने जा रही है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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