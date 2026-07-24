NEET पेपर लीक पर आज होगा एक्शन, देर रात PM मोदी ने छात्रों को भेजा वीडियो मैसेज

PM मोदी ने कहा- "पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बहुत दुखद है. इसके दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे जेल में हैं."

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/pm-narendra-modi-special-video-message-to-students-protesting-at-jantar-mantar-neet-paper-leak-8482347/ Copy

PM मोदी ने युवाओं के हित को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है. (ANI)

NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम की खामियों के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जंतर-मंतर पर जारी है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शुक्रवार (24 जुलाई) को देशभर में प्रदर्शन की अपील की है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात छात्रों के नाम वीडियो मैसेज जारी किया. PM मोदी ने कहा, “पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. आज (शुक्रवार) इस मामले में और भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी.” PM मोदी ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के लिए कैबिनेट में चर्चा भी होगी.

PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, “फ्रेंड्स पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को बेहद पीड़ा होती है. पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं. दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.”

PM मोदी ने आगे कहा, “सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो. इसलिए कम से कम समय में करीब 22 लाख छात्रों की परीक्षाएं कराने की व्यवस्था की गई. 19 जुलाई को NEET री-एग्जाम के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं. देशभर से सफल विद्यार्थियों की खुशी की खबरें सामने आ रही हैं. सरकार केवल इतनी कार्रवाई से संतुष्ट होने वाली नहीं है.”

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U — Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान

उन्होंने आगे कहा, “फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इस मसौदे पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी और मंत्रियों के सुझाव के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.” मोदी ने कहा कि सोमवार से संसद के दूसरे सप्ताह की कार्यवाही शुरू हो रही है. सरकार जल्द से जल्द इस विधेयक को सदन में पारित कराने का प्रयास करेगी.

युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

इससे पहले गुरुवार सुबह किए गए पोस्ट में PM मोदी ने पेपर लीक मामलों की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी. PM मोदी ने कहा, “देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. विद्धार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.”

NEET पेपर लीक मामला क्या है?

NEET-UG देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेस एग्जाम है. हर साल करीब 20 लाख छात्र इसमें शामिल होते हैं. 3 मई 2026 को एग्जाम हुआ था. फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को पेपर लीक की शिकायतें मिलीं. 7 मई को एग्जाम रद्द कर दिया गया. इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने CBI जांच की सिफारिश की. 12 मई 2026 को CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी. विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने में सरकार और NTA नाकाम रहे. इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ. इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए.